FIVA: elektrische oldtimers zijn stom

Door: BV

Het heeft er voorlopig alle schijn van dat de overheid in België werkt aan één kader om oude voertuigen binnen lage-emissiezones te laten opereren. Dat mocht ook wel - er kwam al veel protest op de schijnbaar arbitraire behandeling van oude voertuigen in de verschillende LEZ-zones van ons land. Ze zijn toegelaten in Brussel vanaf 30 jaar, maar dan op een O-nummerplaat (met gebruiksbeperkingen). In Antwerpen krijgen ze een verminderd tarief, maar dan weer pas vanaf 40 jaar, ongeacht welke nummerplaat ze dragen (met of zonder gebruiksbeperkingen dus).

Die LEZ-zones zijn overigens niet alleen in ons land soms een domper op de oldtimervreugde. Dat zijn ze ook in almaar meer andere landen. In Europa genieten die oude voertuigen overigens op de meeste plekken van een gunstige regeling, maar niet overal.

Elektrische oldtimer

Niet moeilijk dus dat de elektrificatie van oude auto’s wordt bekeken. Je kan al een elektrische Citroën Mehari of Renault R4 krijgen, er is een Volkswagen e-Käfer (foto boven) of een Jaguar E-Type Zero die zelfs rechtstreeks van de constructeur komt. Bij heel wat oude auto’s is de motor niet zo bepalend voor het karakter, maar er zijn er natuurlijk ook waarvoor dat net wél het geval is. Die hierboven aangehaalde Jaguar is toch niet hetzelfde zonde z’n motorgeluid.

Geen historische waarde

Internationale Oldtimerfederatie FIVA (Féderation Internationale des Véhiclues Anciens) heeft er in elk geval weinig begrip voor. Dat laat in een mededeling weten dat ”een organisatie gewijd aan het behoud, de bescherming en de bevordering van oldtimers het gebruik van onderdelen uit moderne elektrische wagens (motoren en batterijen) ter vervanging van de aandrijflijn van een oldtimer niet kan steunen”. Een oldtimer waarvan de aandrijflijn vervangen is, heeft weinig of geen historische waarde meer, zo concludeert het orgaan. Wordt er toch een aanpassingen in die zin gedaan, dan raadt FIVA aan om die geheel omkeerbaar te maken, zodat de auto achteraf zonder problemen weer in z’n oorspronkelijke staat gebracht kan worden.