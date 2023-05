Opsteker: Jaguar Land Rover maakt weer winst

Door: BV

Er verdampte de afgelopen tijd een hoop geld bij Jaguar Land Rover. De verkoop zat in het slop. Dieselaversie, Brexit en een terughoudende Chinese consument waren de voornaamste oorzaken. Ze zorgden ervoor dat het optimisme van de afgelopen jaren in geen tijd verdampte. In 2018 boekte de relatief bescheiden Britse autobouwer een verlies van ruim 4,1 miljard euro.

Tijdens het tweede kwartaal van 2019 boekten de twee merken nog steeds verlies. Toen verdween er bijna een half miljard van de rekening van het bedrijf. De jongste bedrijfsresultaten, die voor het derde kwartaal, wijzen echter op een kentering. Het bedrijf maakt weer minst. Er werd zo’n 180 miljoen euro op de rekening bijgeschreven. De Britten voerden de jongste tijd een rigoureus besparingsprogramma door. Er wordt voor bijna 3 miljard euro in de kosten gesneden. Daarbij vielen ook de onvermijdelijke ontslagen.

Niet alleen de herstructurering baart vruchten. De nieuwe Range Rover Evoque (test hier) wordt goed onthaald en in China lijkt de vraag naar de modellen van beide merken zich stilaan te stabiliseren.

Partner gezocht

Intussen zoekt moederbedrijf Tata nog steeds naar een partner voor JLR. Een andere autobouwer waarmee het ontwikkelingskosten zou kunnen delen. Dat er naar een overnemer zou gezocht worden, ontkent men in India in alle toonaarden. Zowel PSA (Peugeot, Citroën en Opel) als BMW werden in dat verband al genoemd.