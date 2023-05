Tesla houdt geld over

Door: BV

Er zijn niet alleen onverwacht positieve kwartaalcijfers bij Jaguar Land Rover. In de VS krijgt Tesla ook een opsteker. De Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen krijgt wel stilaan meer en meer concurrentie van meer conventionele automerken, maar wist toch winst te boeken. Dat was alweer een hele tijd geleden.

Zelfde omzet, meer winst

Tesla realiseerde een omzet van 6,3 miljard dollar. Dat was nauwelijks meer dan in het tweede kwartaal. Maar terwijl Tesla toen nog een verlies moest incasseren van 408 miljoen dollar, wist het er nu wel wat aan over te houden. Het bedrijf realiseerde 143 miljoen dollar winst. De positieve cijfers duwden de beurskoers van het aandeel op de NASDAQ met ruim 20 procent de hoogte in. Op langere termijn verliest het aandeel echter nog steeds fors.

Jaarproductie: 360.000 stuks

Het automerk verwijst in de eerste plaats naar forse besparingen om het resultaat te verantwoorden. Maar ook het aantal leveringen bleef op niveau. Van juli tot en met september wist het bedrijf bijna 80.000 Model 3 te slijten. De Model S en Model X gaan wat minder hard - van die twee samen gingen er niet meer dan 17.000 stuks over de toonbank.

De verwachting van de totale jaarproductie blijft gehandhaafd op zo’n 360.000 auto’s. Volgend jaar wil het merk de wereldwijde productie fors uitbreiden. Dan moet z’n Chinese fabriek, gevestigd in de buurt van Shanghai, in bedrijf gaan. Ook al in 2020 hoort de Model Y in productie te gaan. Tesla zet dat model in de markt als een compacte SUV, alhoewel het model naar analogie met de Model X (zie test hier) eigenlijk meer gemeen heeft met een monovolume.