Fusiegesprekken tussen Peugeot-Citroën en Fiat-Chrysler

Door: BV

In de zomer van 2017 nam de Franse autogroep PSA, eigenaar van Peugeot, Citroën en DS Automobiles met succes Opel en Vauxhall van General Motors over. De Fransen wisten uit het Duitse merk in een recordtijd winst te puren. In 2018 werden de resultaten al in zwarte inkt geschreven. Veel sneller dan het zelf had verwacht. De Franse autobouwer werd er in één klap een pak groter van. Groot, in autoland, betekent schaalvoordelen. En dat levert winst op.

Fusiegesprekken tussen PSA en FCA

De overnamehonger blijkt nog niet gestild. In maart berichtten we hier bij auto55.be al dat PSA alweer op overnamepad was. Minstens op zoek was naar nog een extra partner. Met General Motors werd gepraat, er gingen geruchten over Jaguar Land Rover en natuurlijk kwam ook FCA - Fiat Chrysler Automobiles - ter sprake. De Italo-Amerikaanse groep schuimt al jaren de markt af op zoek naar een overnemer.

Even leek het te klikken tussen FCA en de Alliantie Renault-Nissan, maar de Italianen stapten plots op. Het leek te lang te duren. Die onvoorspelbaarheid van FCA, speelt de groep al langer parten. Ze worden als onbetrouwbaar of - minstens - onberekenbaar beschouwd. Het bedrijf schoof eerder al aan tafel met GM, VW, Ford, Hyundai…

Groep met 50 miljard euro omzet

Inmiddels is FCA aan de praat met PSA. De Franse autobouwer bevestigde zopas officieel at er fusiegesprekken tussen beide giganten gaande zijn. Als de deal er komt, zou de nieuwe groep een omzet van meer dan 50 miljard euro vertegenwoordigen. Het bedrijf zou dan meteen ook Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Lancia (dat nog altijd de Ypsilon bouwt voor de Italiaanse markt), Maserati en Chrysler in portefeuille krijgen. Een gigantische productportfolio waarmee de fusiegroep de vierde grootste autobouwer ter wereld zou worden. VW, de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi en Toyota zijn dan nog steeds groter.

Terugkeer naar Amerikaanse markt

Voor PSA oogt de ontsluiting van de Amerikaanse markt, met het uitgebreide dealernetwerk waarop Fiat-Chrysler kan boven, ongetwijfeld erg appetijtelijk. De Fransen dromen al jaren van een terugkeer naar de VS. De Fransen installeerden in 2018 een afdeling in Atlanta met het oog op een nieuwe aanval op de Amerikaanse markt, maar wat die concreet onderzoekt is een goed bewaard geheim.