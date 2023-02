Feit: flitspaal werkt niet boven 250km/u

Door: BV

Afgelopen week was er ophef in Duitsland. Een Tsjech met haast liet zich er immers betrappen tegen een fors overdreven snelheid. Een flitspaal in een zone met een snelheidsbeperking van 100km/u legde wel het kenteken van de overtreder vast, maar niet de snelheid. De bestuurder van de auto met Tsjechische nummerplaat reed immers meer dan 250km/u. “Dat kan een flitspaal niet meer meten”, zegt de politie er. Waar de overtreding werd geconstateerd, is niet duidelijk.

Roekeloos rijgedrag

De Duitse arm der wet geeft zich niet gewonnen. Dat zal toch proberen de hardrijder voor de rechtbank te sleuren. Op basis van de meting van de flitspaal lukt het niet, daarom zoekt men er nu getuigen. Die zouden kunnen bevestigen dat de man onaangepast reed. De rechtbank zou hem op die basis kunnen veroordelen voor roekeloos rijgedrag.

De nummerplaat volstaat niet

De politie moet de man wel nog eerst kunnen identificeren. In tegenstelling tot in België, is het niet zomaar de eigenaar van de auto die de bekeuring in de bus krijgt. Bij onze Oosterburen dient de overheid de feitelijke bestuurder te identificeren. Vandaar dat er frontaal geflitst wordt.

Of er in dit geval een duidelijke foto van de bestuurder is, is niet geweten. Zeker is dat de identiteit van de laagvlieger nog niet bevestigd kon worden. Het zou dus best eens kunnen dat de man de dans ontspringt.