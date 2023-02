Lancia verkoopt in Italië meer auto’s dan Alfa Romeo in gans Europa

Door: BV

2014 begon in mineur voor de Lancia-liefhebber. FCA (Fiat-Chrysler) kondigde immers het einde aan van het merk dat tot 1969 helemaal onafhankelijk was en zich vervolgens nestelde onder de vleugels van Fiat. Net geen halve eeuw bleef het daar bestaan. Niet slecht voor een autobouwer wiens producten liefhebbers weliswaar lyrisch maakten, maar de boekhouders zelden of nooit tot tevredenheid konden stemmen. Lancia is dood, maar niet helemaal.

Klein maar dapper

De kleinste Lancia van allemaal, de Ypsilon, gaat immers dapper door. En hoe! De kleine hatchback werd in 2011 geïntroduceerd en hij verkocht met name in Italië te goed om hem samen met de rest van het merk te nekken. Daar staat hij nog altijd in de catalogus. In 2015 werd hij zelfs nog getrakteerd op een opfrisbeurt. En hij verkoopt er als zoete koek. Eén enkele Lancia in Italië verkoopt beter dan het volledige merk Alfa Romeo in gans Europa.

Winst voor Lancia

Laat ons daar eens wat cijfertjes achter kleven. Alfa Romeo verkocht tijdens de eerste negen maanden van dit jaar precies 39.114 nieuwe auto’s aan Europeanen. Stelvio’s, Giulia’s en Giulietta’s. Tijdens dezelfde periode wist Lancia in Italië niet minder dan 45.783 Ypsilons te verkopen. En ditmaal wordt de financiële afdeling van FCA er wel vrolijk van. Aan die Ypsilons wordt immers flink winst gemaakt. De investeringen voor het model zijn al lang afgeschreven. De Alfa’s genereren meer omzet (ze zijn immers gemiddeld fors duurder), maar daar houdt het bedrijf dan weer niets aan over.