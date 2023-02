Beslist: FCA (Fiat-Chrysler) en PSA (Peugeot, Citroën, Opel) fuseren!

Door: BV

Nog maar net is uitgelekt dat er fusie- of overnamebesperkingen worden gehouden tussen de Franse PSA Group (Peugeot, Citroën, DS Automobiles en Opel/Vauxhall) en FCA (Fiat Chrysler Automobiles, met onder meer Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Jeep en Dodge) of er volgt al een officiële mededeling: de twee fuseren.

Vierde grootste autogroep ter wereld

De Franse en Italo-Amerikaanse groep versmelten tot een nieuwe onderneming. De twee bedrijven stappen daarin als volwaardige partners, elk met 50 procent aandelen in de nieuwe, gecombineerde onderneming. Tenminste, wanneer de aandeelhouders hun akkoord geven. De directies aan beide zijden zullen dat verdedigen en positief advies uitbrengen op de aandeelhoudersvergaderingen. Naar alle verwachting wordt een definitieve overeenkomst dan al de komende weken getekend.

Er wordt een nieuwe raad van bestuur gevormd met tien directieleden. Vijf daarvan zullen van PSA afkomstig zijn, vijf van FCA. Carlos Tavares, de topman voor PSA, krijgt achteraf de grootste stoel. Hij turnde PSA op vijf jaar tijd om van een noodlijdende autobouwer naar een winstgevende constructeur.

Wie wint wat?

Na de succesvolle overname van Opel/Vauxhall, was de honger bij PSA nog niet gestild. De Fransen zullen nu meteen een betere toegang hebben tot de lucratieve Amerikaanse markt. Een terugkeer naar die wereldmarkt (samen met China nog steeds het belangrijkste eengemaakte afzetgebied voor nieuwe auto’s) wordt door Parijs al een tijd onderzocht. Nu ligt er plots een uitgebreid dealernet voor het grijpen.

FCA zelf was al geruime tijd op zoek naar een partner, overnemer of fusiekandidaat. Het bedrijf presteerde onder voormalig topman Sergio Marchionne wel financieel sterk, maar het verwaarloosde z’n productportfolio. Een succesmerk als Jeep, kreeg nieuwe modellen en boekte fors vooruitgang. Tegelijk kwakkelde het bij Fiat, Alfa Romeo, Maserati en Chrysler. Modellen werden uitgesteld of botweg geschrapt. En vooral: FCA leek nauwelijks voorbereid op een toekomst waarin de efficiëntie van de aandrijflijn en nieuwe technologieën, met name gehele of gedeeltelijke elektrificatie, van doorslaggevend belang zouden zijn. Door samen te gaan met PSA, krijgt het in één klap de beschikking over moderne aandrijfaggregaten. Het ligt voor de hand dat de fusie het toekomstige modellenaanbod van met name de Italiaanse merken zou kunnen revitaliseren.