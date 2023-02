Porsche 911 nu met handbak

Door: BV

Begin dit jaar liet Porsche de nieuwe 911-generatie los. Die staat in de boeken met codenaam 992 (test hier). Onder de kap zit altijd een turbomotor, want de Elfer gaat mee met z’n tijd. Er komt zelf een stekkerhybride van de iconische sportwagen.

Nu ook met optionele manuele transmissie

Aan de turbomotor koppelt Porsche steevast een PDK-automaat. Dat is Porsche-taal voor een automaat met dubbele koppeling. Die snijdt bliksemsnel en boterzacht door z’n acht verzetten en is ook een stuk efficiënter. Maar er blijven natuurlijk altijd nog een schare puristen die liever werken met een koppelingspedaal en een handbak. En daarom is de Carrera S en 4S (zowel de coupé als de cabrio-uitvoering) voortaan ook leverbaar met een handbediende bak. Die heeft overigens zeven versnellingen.

Eerst het goede nieuws. De handbak is wat lichter dan de automaat. Het leeggewicht zakt naar minimaal 1.496kg. Bijna 40kg minder dan de lichtste PDK-variant. En hoewel de automaat natuurlijk duurder is om te bouwen dan de handbak, krijg je die laatste van Porsche toch helemaal gratis! Graaien hoef je de Duitsers niet te leren. Als je weet dat er zonder schroom meer dan drieduizend euro wordt gevraagd voor een interieur in stof in plaats van leder, dan is een optie zonder meerprijs iets om over te jubelen. Je krijgt er trouwens altijd een slim achterdifferentieel met torque vectoring, actieve motorsteunen en een functie die automatisch tussengas geeft, bovenop.

Trager, maar leuker?

De 911-met-handbak is wel wat trager dan de PDK-variant (met Sport Chrono Pakket). Er komt liefst 7 tienden bij. Niet dat je over een sprinttijd van 4 tellen te klagen hebt, maar in sportwagenmiddens (of op z’n minst aan de bar of op de golfclub) telt elk tiende. Gelukkig is hij op topsnelheid haast net zo snel als de variant met automaat. 306 tegen 307km/u.