Met Ford-V8: De Tomaso P72

Door: BV

Is deze nieuwe De Tomaso P72 geen plaatje? Met deze wulpse creatie probeert de Italiaanse sportwagenbouwer zichzelf weer op de map te zetten. Voorwaar geen eenvoudige missie. Het parcours was alvast al behoorlijk hobbelig.

De Tomaso werd al in 1959 opgericht. Het bouwde voornamelijk sportwagens in kleine series. De bekendste zijn de Pantera, Mangusta en Vallelunga. Het merk spartelde zich met wat moeite door de jaren tachtig en beleefde in de jaren negentig een kleine renaissance. Toen bouwde het onder meer de Guarà en de Mangusta. Van 1976 tot 1993 was het eigenaar van Maserati en De Tomaso was zelfs een tijdlang de baas bij motorfietsenfabrikant Moto Guzzi. Maar in 2004 ging failliet.

De Tomaso komt terug...

Al sinds 2009 wordt er gewerkt aan een wederopstanding. Een Italiaanse zakenman kocht toen de rechten op de naam. Er zou een reeks nieuwe modellen komen. Maar de man die voordien nog een toppositie bij Fiat bekleedde, vond de pot met een overheidssubsidie van 7,5 miljoen euro te aantrekkelijk. In 2012 ging De Tomaso weer failliet en de man moest zich verantwoorden voor het verduisteren van fondsen.

Buitenlands geld, Italiaans design

Tegenwoordig werkt De Tomaso met geld van een investeringsmaatschappij uit Hong Kong. Maar ook ditmaal is het bedrijf al verre van onbesproken. De Amerikaanse autoverzamelaar en sportwagenfabrikant James Glickenhaus is immers van mening dat deze P72 aan de buitenzijde veel e hard lijkt op de Ferrari P3/4. “En het interieur hebben ze bij Pagani gepikt” zegt hij erbij. Lekker veel controverse dus.

Voor de krachtbron wordt alvast een oud recept opgediept. Onder de kap komt immers net als vanouds een dikke V8 van Ford. Een 5-liter met compressor die voor de goede orde nog eens door tuner Roush onder handen wordt genomen. Ruim 700pk moet die leveren. Hoe snel dat de P72 maakt, is nog niet geweten.