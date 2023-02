Belgische automarkt veert op in oktober

Door: BV

Afgelopen maand oktober werden in België 42.713 nieuw auto’s in het verkeer gebracht. De autosector is in z’n nopjes want dat is 15,8% meer dan in oktober 2018. Het is ook de op één na beste oktobermaand ooit.

Nieuw ingeschreven nieuwe wagens in oktober 2019

De statistieken van de nieuw ingeschreven wagens maken inmiddels al een paar jaren bokkensprongen. Dat is vooral te wijten aan de introductie van nieuwe uitstootregels, waardoor sommige merken bij tijden massaal stockwagens inschrijven of net modellen (al dan niet tijdelijk) uit het aanbod halen. Maar door twee maanden van opeenvolgende groei (zie de cijfers van september hier), verkleint de achterstand met vorig jaar nu tot slechts 2,2%.

Zoals steeds hebben we de top 38, met inbegrip van de evolutie ten aanzien van vorig jaar, weer getweet en op onze Facebook-pagina gepost. Helemaal bovenaan staat Volkswagen, met 4.015 stuks. Ruim een kwart meer dan vorig jaar. Peugeot deed het ook uitstekend. Dat wist bijna een derde meer auto’s in te laten schrijven en strandt op de tweede stek met 3.840 stuks. Op drie staat BMW met 3.161 nieuw ingeschreven voertuigen. Renault dat doorgaans niet weg te denken is uit de top drie, komt ditmaal niet verder dan een vijfde stek (2.878 auto’s).

Minder bestelwagens

Veel minder gejubeld werd er bij de bedrijfsvoertuigen. De markt voor de bestelwagens boert 10,7% achteruit, maar blijft gecumuleerd wel nog 3% boven de cijfers van vorig jaar. De voertuigen tot 16 ton MTM doken 15% lager en die boven 16 ton gingen 24,1% in de min. Ook hier blijft het resultaat voor de afgelopen tien maanden echter positief.

De tweewielers - motorfietsen en scooters - kwamen 7,5% lager uit dan in oktober 2018. Ook hier dezelfde tendens: de globale markt vertoont nog steeds een toename met 1% tegenover 2018.