Fiat stopt met kleine auto's

Opvallend nieuws uit Turijn vandaag. Niet zozeer het feit dat Fiat het afgelopen kwartaal 55 miljoen euro verlies maakte, maar wel de bijhorende mededeling.

Mike Manley, de opvolger van Sergio Marchionne aan het hoofd van FCA, liet er immers weten dat de Italiaanse autobouwer geen heil meer ziet in kleine auto’s. Eerder deze zomer verklaarde Fiat nog precies het tegengestelde. Toen wilde liet Fiat weten dat het in de toekomst alleen nog maar compacte auto’s zou maken. Maar beide stellingen zouden wel eens juist kunnen zijn.

A-segment niet meer rendabel door uitstootnormen

In Turijn ziet men geen heil meer in het A-segment, dat van de allerkleinste autootjes. Fiat staat er met de 500 en de Panda traditioneel sterk ondanks een fors verouderd modelaanbod. De Panda is de jongste van de twee en ook die is alweer negen jaar oud!

Verkoopscijfers zijn echter niet het probleem. Rendabiliteit is dat wel. Die wordt door de strengere uitstootnormen onderuit gehaald. Deze stadswagentjes zijn bij de zuinigste auto’s op de markt, maar ook die kunnen zonder gedeeltelijke elektrificatie in de toekomst niet meer aan de uitstootbeperkingen voldoen. En elektrificatie is voor de voorzienbare toekomst zo duur dat de kleine auto’s zichzelf uit de markt zullen prijzen. Marketeers zijn unaniem: er is geen markt voor een (te) dure kleine auto. Andere fabrikanten kwamen ook al tot die conclusie en onder meer Toyota, Peugeot, Citroën en Renault staan klaar om de kleinste modellen te schrappen. Of hoe de uitstootregels ironisch genoeg eerst de zuinigste auto’s de kop zullen kosten.

Auto’s in het B- en C-segment zeggen Fiat wél wat. En laat dat nu net de segmenten zijn waaruit Fiat zich de jongste tijd terugtrok. De Punto, hoewel verre van onsuccesvol, werd afgevoerd zonder opvolger. Die zou er geknipt voor geweest zijn. De Tipo heeft de juiste afmetingen, maar is op vlak van concept (design, aandrijftechnnologie, uitstoot, materiaalkeuze) onvoldoende bewapend om zichzelf een gedegen plaats in het segment op te eisen.

Korrel zout

Het nieuws moet overigens met een flinke korrel zout genomen worden. Achter de schermen wordt immers al aan een nieuwe Fiat 500 (die zou elektrisch worden) en Panda gewerkt. Van die laatste hebben we eigenlijk al een concept car achter de kiezen. Bovendien krijgt PSA-topman Carlos Tavares het straks voor het zeggen in Turijn. Van de Fransen zal Fiat op z’n minst enkele relevante technologieën en platformen te leen krijgen.

PSA voert intussen ook een meer consistente productpolitiek. Het bouwt voor z’n merken een evenwichtig modellenaanbod uit. Dat laatste wordt door veel analisten al tijden gezien als de achilleshiel van vele merken binnen de Fiat-Chrysler groep. Het is er schering en inslag dat zelfs succesvolle modellen worden afgevoerd zonder opvolger of dat nieuwe producten lange tijd worden uitgesteld of nooit materialiseren.

Wanneer ze in Turijn binnenkort de productstrategen uit Parijs op bezoek krijgen, verandert geheid wéér alles.