Eruit met een knal: BMW M2 CS

Door: BV

Kijk, eigenlijk is de nieuwe BMW 2-Serie er al. Het is een vierdeurs met een gebogen daklijn, frameloze zijruiten en de sexy toevoeging ‘gran coupé’. Een echte coupé is hij niet, en hij is ook niet bepaald ‘gran’ - hij zit per slot van rekening eerder aan de onderzijde van het BMW-gamma. Maar je begrijpt dat BMW op zoek is naar een alternatieve positionering in de markt. Het succes van de Mercedes CLA zit München immers al een tijd hoog.

Driftmachine: BMW M2 CS

Net als die CLA staat de nieuwe ‘2’ op een voorwielaangedreven onderstel. Maar voor we met z’n allen ontdekken dat de klant voor het model daar geen fluit om geeft (nogmaals - kijk maar de CLA), bouwt BMW nog één keer een ‘Zwei’ die lekker dwars door de bocht kan. De M2 CS wordt meteen de strafste van allemaal. Dat mag ook wel, want hij moet een prijskaartje van - ga even zitten - zo maar eventjes 96.500 euro kunnen verantwoorden. Slik.

Onder de kap: een drieliter zes-in-lijn biturbomotor die niet minder dan 450pk en 550Nm opwekt. Goed genoeg voor een sprinttijd naar 100km/u in 4 seconden rond en een top van 280km/u. En ja, dat is met een handbak. Je kan het schakelen ook aan een automaat overlaten. Die wordt op precies dezelfde snelheid afgetopt, maar is wel 2 tienden eerder aan de 100. Het onderstel wordt voorts opgeleukt door er een adaptieve M-ophanging en een gestuurd achterdifferentieel aan toe te voegen. Remmen waar de M-afdeling z’n logo opkleeft, moeten de bliksemsnelle compacte coupé ook weer snel tot stilstand brengen, al is er nog beter: het ceramische rempakket in de optielijst.

Alcantara domineert het interieur

Voor de gelegenheid zijn dak en motorkap uitgevoerd in met carbon versterkte kunststof, terwijl het geweven materiaal zuiver wordt gebruikt voor aardigheidjes als de zijschorten en de koffervleugel. Je vindt dat ook binnenin terug. De middenconsole eruit vervaardigen bespaarde naar verluidt 2,7 kg. En vanzelfsprekend is er een specifieke aankleding. Er wordt rijkelijk gebruik gemaakt van Alcantara.