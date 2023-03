Wit niet meer populairste autokleur in Europa

Door: BV

De afgelopen jaren was wit de populairste autokleur. Dat blijft zo op alle grote internationale markten, behalve de Europese. Daar moet wit z’n koppositie afstaan.

Wit verloor in Europa het afgelopen jaar één procent aan populariteit. Volgens het jaarlijkse kleurenrapport van lakfabrikant Axalta, zijn op het Oude Continent nog 23% van alle nieuwe auto’s in de lichtste kleur gelakt. Grijs werd 2% populairder en springt ermee over wit. Bijna één auto op vier is in één of andere tint grijs gelakt. Zwart blijft op de derde stek staan (21%) en zilver eindigt met 10% op de vierde plaats in Europa. Niet moeilijk dat de catalogi van automerken soms een monochrome indruk nalaten.

Wit blijft wereldwijd de populairste autokleur

Europa mag wit dan een beetje de rug toekeren - op de andere grote internationale markten blijft het met grote voorsprong de populairste tint. 38 procent van alle nieuwe wagens wereldwijd is erin gelakt. De uitschieters zijn China (57%), Azië (49%) en Afrika (46%).

De drie populairste autokleuren zijn overal ter wereld, zwart, grijs en wit, al durft de rangorde wat wijzigingen. De meest populaire échte kleur is blauw. Volgens Axalta zijn blauw, blauw-groene tinten aan een heuse opmars bezig. In Europa is één auto op tien in zo’n tint. Wereldwijd is dat 7 procent. Rood blijft ook populair. Zowel wereldwijd als in Europa kaapt dat 6 procent van de nieuwe orders weg. Bruin- en beigetinten zijn zeldzaamheden, behalve in Rusland in China. In beide gevallen staat die kleur in de top 4. In Rusland vertegenwoordigt het zelfs 12% van de nieuw geleverde auto’s.

Beige is de autokleur van het jaar

Sterker nog - Axalta denkt dat beige/bruin wel eens dé kleurtrend voor de toekomst zou kunnen zijn. Het koos een Sahara-beige als haar ‘autokleur van het jaar’.

Zeldzame lakkleuren

Wie een buitenbeentje wil zijn kiest best voor groen, geel, oranje of paars. In Europa kiest minder dan één op 100 mensen voor een auto in elk van die kleuren.