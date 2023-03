School in de buurt? Navigatie moet je rond sturen

Door: BV

Wie de gewoonte heeft om z’n navigatiesysteem te gebruiken op bekend terrein heeft het ongetwijfeld al voorgehad: de snelste route geselecteerd hebben en toch duidelijk langs een langere weg gestuurd worden. De kans is groot dat de overheid er voor iets tussen zit. De meeste populaire systemen, TomTom en Google Maps, houden immers rekening met beperkingen die door plaatselijke besturen worden opgelegd en verkiezen daarom steevast hoofdwegen, ook al zijn ze trager.

Die beperkingen zijn vanzelfsprekend afsluitingen, beperkte circulatie en omwegen, maar ook ‘politieke motivaties’ worden verwerkt.

De snelste route bestaat niet meer

Navigatiespecialist Waze maakte er net een punt van om weinig acht te slaan op het type weg, maar juist de reistijd voorop te stellen. Als het de nog kakelverse Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) afhangt, mag dat straks niet meer. De makers van navigatiesystemen en apps moeten van haar schoolroutes of sportclubs vermijden op de uren dat er het meeste activiteit is. Peeters denkt dat de maatregel tot meer verkeersveiligheid zal leiden. Het is de bedoeling van de minister om bijvoorbeeld tussen 8 en 10 alleen verkeer in schoolomgevingen aan te trekken dat er ook echt moet zijn. Andere auto’s moeten maar rondrijden.

Conflicten verminderen

Peeters wil een aantal initiatieven voorstellen die erop gericht zijn om conflicten tussen auto’s en kwetsbare weggebruikers te verminderen. Dit is de eerste.