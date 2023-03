Veel stijl: de nieuwe Kia Optima

Door: BV

Dit is de K5. In Zuid-Korea is er zopas het doek van af getrokken. In onze contreien (en in de VS) is het model beter bekend als Optima.

Groot en groter

Een kleine jongen was de Optima al niet. Maar de nieuwe generatie wordt nog eens groter. In de lengte komt er 5cm bij, in de breedte 2,5cm. Maar om het frontale oppervlak (en dus ook het verbruik) onder controle te houden, wordt de hoogte tegelijk met 2cm ingekrompen. Wat veel goeds belooft voor de binnenruimte: de toename in lengte wordt integraal aan de wielbasis aangerekend.

Dat nieuwe koetswerk van 4,90 bij 1,86 meter heeft meer langgerekte proporties die door een nieuwe vormgeving vet onderlijnd worden. De Koreanen tapten vooral uit het vaatje fantasie bij de hoekomvattende koplampen, de nieuwe interpretatie van de ‘tiger-grille’ en de achterzijde die een lichtbalk met stippellijntjes omvat.

Komt de nieuwe Kia Optima naar Europa?

Over motorversies wordt nog met geen woord gerept. Daar hangt voor de Europese carrière veel van af. Omwille van de verstrenging van de CO2-regelgeving is weinig waarschijnlijk dat de conventioneel aangedreven versies op het Europese continent gecommercialiseerd zullen worden.