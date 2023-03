Mercedes komt met elektrische G

Door: BV

De G-Klasse staat al sinds het einde van de jaren zeventig in de catalogus bij Mercedes. Slechts één keer, afgelopen jaar, werd het model grondig vernieuwd. Dat deed Mercedes overigens door zo min mogelijk aan de vormgeving van het iconische model te raken.

Mercedes lepelde de afgelopen decennia steevast nieuwe aggregaten op benzine en diesel in de neus van z’n zware terreinwagen. En ook de volgende evolutie - de elektrische - zal de G meemaken. Er komt een elektrische G-Klasse.

Twee elektrische Mercedes G-Klasse

Of liever - er komt een elektrische G-Klasse van Mercedes. Er is immers al een Oostenrijkse fabrikant - Kreisel Electric - die momenteel al een geëlektrificeerde versie aanbiedt. De Oostenrijkers halen even verderop in Graz, waar de G-Klasse bij Magna van de band loopt, een exemplaar op. Ze gooien de verbrandingsmotor en aanhorigheden (zoals de benzinetank) eruit en vervangen die door een een 80kWh accuset en een bijna 500pk sterke elektromotor.

De creatie van Kreisel raakt met een volle accu meer dan 300km ver en stuwt het gevaarte in minder dan 6 tellen naar 100km/u. Voor speculaties over de specificaties van de G-Klasse onder het elektrische EQ-label van het merk met de ster, is nu alleen nog maar gissen. Topman Kallenius bevestigde de komst van de elektrische terreinploeteraar wel, maar hij gaf geen details prijs.

Mercedes plant uiterlijk tegen 2022 minstens 10 geheel elektrische modellen. Wellicht is de G-Klasse daarbij.