Jaguar Land-Rover onderhandelt met Geely, BMW over gezamenlijke toekomst

Door: BV

Tata, de Indiase eigenaar van Jaguar Land Rover, heeft onder meer BMW en het Chinese Geely benaderd. Het is op zoek naar een technische partner voor de twee Britse luxemerken in z’n portfolio. Dat weet persagentschap Bloomberg. De gesprekken zijn nog in een verkennend stadium.

Hulp uit Duitsland?

Dat de Britten in München zouden gaan aankloppen lag voor de hand. De twee bedrijven hebben reeds een samenwerkingsverband waarbinnen onder meer ontwikkelingskosten voor elektrificatie- en batterijtechnologie worden gedeeld. En er wordt gefluisterd dat Land Rover z’n gamma zou uitbreiden met kleinere crossovers die helemaal op een BMW-architectuur gebaseerd zullen zijn. Wellicht worden ze zelfs door de Duitsers gebouwd. Analisten suggereerden eerder dat BMW de twee Engelse merken zou moeten overnemen, maar Tata noch BMW verklaarden interesse te hebben in die piste. In Engeland werd niet getalmd. Het bedrijf reorganiseerde, schreef verliezen af en kreeg een miljard euro kapitaal uit India om z’n boekhouding op te poetsen. De strategie werpt al de eerste vruchten af.

De poort naar China

Dat Tata ook de temperatuur van Geely peilt, is niet verwonderlijk. Dat Chinese bedrijf heeft een uiterst gezonde cashpositie en voert een agressieve expansiepolitiek buiten China. Het heeft behalve de lokale merken inmiddels ook al London Taxi, Lotus, Volvo, Polestar en Lynk & Co in portefeuille. JLR van z’n kant kan wat hulp op de Chinese markt verdragen. Zoals vele Europese luxemerken, daalde de verkoop er het afgelopen jaar. JLR moest er niet minder dan de helft van z’n volume prijsgeven. Dat is niet alleen aan handelsspanningen te wijten. De Chinezen lijken ook niet overtuigt te zijn van de kwaliteit van de Britse wagens en het bijhorende dealernet. Geely zou met lokale kennis en een groot verdelernetwerk cruciaal kunnen blijken in de herlancering van Jaguar en Land Rover in China.