Mercedes riskeert miljardenboetes voor CO2-uitstoot

Door: BV

Paniek bij Mercedes nadat analisten er becijferden dat de fabrikant de strengere CO2-uitstootnormen voor volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid niet zal halen.

Strengere normen vanaf 2020

Vanaf volgend jaar start de trapsgewijze daling de CO2- en uitstootnormen in de EU. Dat zijn beperkingen die ervoor zullen dat de betaalbare auto verdwijnt. Auto’s met een conventionele motor zullen een peperduur uitlaatsysteem nodig hebben en om de CO2-normen te halen, zal de autofabrikant volgend jaar al een aanzienlijk percentage elektrische- of plug-in-hybride auto’s moeten verkopen.

Lang niet alle merken zullen de richtlijnen kunnen respecteren. Automerken met een gamma dat bestaat uit grote, zware auto’s zijn benadeeld. Mercedes en Land-Rover bijvoorbeeld. Anderzijds baart het ook de fabrikanten van compacte auto’s zorgen. Die prijzen zichzelf immers uit de markt wanneer ze met dure CO2- en uitstootreducerende technologie uitgerust moeten worden. Fiat kocht zo bijvoorbeeld al CO2-credits bij EV-producent Tesla. Automerken die onder de norm blijven mogen hun CO2-marge immers verhandelen.

Mercedes haalt naar verwachting de norm niet

Mercedes zal volgens recente schattingen van analisten de norm in 2020 zwaar overschrijden. Dat zal het bedrijf volgend jaar potentieel miljarden aan boetes kosten. De schattingen lopen op tot 8 en zelfs 10 miljard euro. Mercedes-topman Ola Kallenius, die het roer in mei overnam van Dieter Zetsche, heeft als het ware een alarmfase afgekondigd in het bedrijf. Alle hens aan dek. Het doel is om de kosten ondanks alles met ruim een vijfde in te perken.

Kallenius heeft niet alleen het CO2-probleem op z’n bord liggen. Het bedrijf moet tegelijk investeren in dure elektrische modellen, de verkoop stagneert, er zijn handelsspanningen en om z’n aandeelhouders tevreden te houden moet hij een operationele marge tussen 8 en 10% kunnen handhaven.