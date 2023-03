Autokeuring vanaf 1 december veel strenger

Door: BV

Een aantal gebreken aan lichten, richtingaanwijzers en reflectoren die tot op heden hooguit aanleiding gaven tot een opmerking op het keuringsattest, zullen vanaf 1 december aanleiding geven tot een afkeuring van de auto. Factoren die vroeger niet in overweging werden genomen zullen dan weer aanleiding geven tot een opmerking en moeten hersteld worden zonder herkeuring.

Strengere Europese norm

De Vlaamse keuringscentra zetten met de verstrenging een Europese norm om in de praktijk. Aan de huidige keuring van dim- en grootlichten, waarbij de afstelling met spiegels wordt gecontroleerd en de werking van de stand- en dagrijlichten, kop- en staartlichten mistlichten, richtingaanwijzers wordt nagegaan, wijzigt niet. Afwijkingen daar kunnen nog steeds tot een afkeuring leiden. Voortaan zal je auto echter ook afgekeurd worden op het ogenblik dat de verklikker van de grootlichtkoplampen op het dashboard niet werk, de mistlichten niet correct geschakeld zijn, de waarschuwingsfunctie van de knipperlichten (beter bekend als ‘vier pinkers’) het niet doet of er wat schort met de nummerplaatverlichting.

Redenen om een auto af te keuren

Is er wat mis met de controlelampjes op het dashboard voor de richingaanwijzers, de waarschuwingsknipperlichtfunctie of wanneer de richtingaanwijzers te snel of te traag knipperen, dan zal dat voortaan tot een opmerking leiden.

Kersvers Minister van Mobiliteit, eerder ook al in het nieuws omdat ze wil dat navigatiesystemen scholen en sportclubs vermijden, Lydia Peeters (Open VLD) voorziet wel in een overgangsperiode van één jaar. Bij een vorige verstrenging van de normen voor schade aan voorruiten bleken de Vlaamse keuringscentra - die onafhankelijke, winstgedreven bedrijven zijn - té gretig auto’s af te keuren. Ze werden toen teruggefloten. Nu belooft de overheid dat bestuurders tot 30 november 2020 de kans krijgen om de gebreken te herstellen zonder extra keuringskosten.