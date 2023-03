Iedereen een elektrische auto? Dan heeft België 8 (!) extra kerncentrales nodig

Door: BV

Elke winter weer hetzelfde liedje. De Belgische overheid die, in recente jaren tenminste, waarschuwt voor een stroomtekort en afschakelplannen in elkaar bokst voor het geval een calamiteit of een verbruikspiek ervoor zorgt dat niet iedereen bediend kan worden. En dat terwijl Europa wil dat we in de toekomst ook met z’n allen elektrisch gaan rijden. Gaan die twee wel samen? Wel neen - zo blijkt uit een studie van de Belgische netbeheerders. Als we met z’n allen elektrisch gaat rijden, moet ons land tot wel acht kerncentrales bijbouwen.

Synergrid, de federatie van de netwerkbeheerders, ging voor de studie uit van twee scenario’s die door het Internationale Energie-Agentschap (IEA) uitgedokterd zijn. Er is een high-impact-scenario dat ervan uitgaat dat de elektrische auto tegen 2050 bijna alle conventioneel aangedreven auto’s vervangt én dat die ook nog eens hoofdzakelijk thuis worden opgeladen. Tegen 2030 zou 55% van het Belgische wagenpark elektrisch rijden. Tegen 2050 is dat 90%. Een alternatief, low-impact-scenario, gaat ervan uit dat de helft van de Belgen z’n EV op het werk oplaadt, 40% thuis en 10% onderweg.

8 extra kerncentrales voor elektrische auto

In het eerste scenario, zo berekende Synergrid, stijgt de benodigde stroomcapaciteit bij koud weer van de huidige 13 gigawatt naar 21 gigawatt. Om dat op te vangen zou België minstens 8 nucleaire reactoren extra nodig hebben. De netwerkbeheerders noemen die inschatting “onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk”. Anderzijds vereist het low-impact-scenario slechts 2 gigawatt extra capaciteit.

“ het verschil tussen theorie en praktijk is hemelsbreed gebleken ”

Het is gezien de resultaten best opmerkelijk om te stellen dat netwerkbeheerders concluderen dat extra investeringen in het netwerk geenszins noodzakelijk zijn. De piekmomenten kunnen immers uitgevlakt worden door bestuurders gespreid te laten opladen. Die theorie wordt ook al jaren in mobiliteitsdiscussies gevoerd: het wegennet kan de verplaatsingen aan, maar ze moeten gespreid gebeuren. Daar is het verschil tussen theorie en praktijk hemelsbreed gebleken.

Slimme elektriciteitsmeter

De nieuwe, digitale elektriciteitsmeter wordt aangehaald als een regulerende factor, die laadpieken moet vermijden. We berichtten hier bij auto55.be al eerder dat de nieuwe elektriciteitsmeter er mede komt om in de toekomst stroom voor elektrische auto’s te kunnen belasten. De miljarden die de schatkist misloopt aan accijnzen en BTW op benzine en diesel, zullen immers gecompenseerd moeten worden. Het wordt dan ook meteen mogelijk om stroom op bepaalde momenten extra te belasten.

Auto’s moeten deel van de oplossing zijn

Er wordt ook uitgegaan dat elektrische auto’s in de toekomst energie in hun batterij kunnen bufferen en die op piekmomenten weer aan het elektrische net kunnen voeden. Enkele automerken experimenteren met dergelijke systemen. De inzetbaarheid op grote schaal is echter niet bewezen.