Minimum snelheid omhoog op Vlaamse snelwegen?

Door: BV

Terwijl in Nederland de maximumsnelheid omwille van de aldaar heersende ‘stikstofcrisis’ overdag omlaag gaat van 130 naar 100km/u, wordt bij ons het voorstel gelanceerd om de minimumsnelheid op de snelweg omhoog te trekken.

Van 70 naar 80km/u op de snelweg

Het wetsvoorstel om de heersende minimumsnelheid op te trekken van 70 naar 80km/u werd gelanceerd door Frank Troosters (Vlaams Belang). Het wordt algemeen erg goed onthaald. Zowel belangenorganisaties als Vlaams verkeersveiligheidsinstituut Vias, dat tegelijk heil zit in een verlaging van de maximumsnelheid naar 100km/u, zijn voor.

Minder snelheidsverschil is beter voor de veiligheid

De algemene regel die wordt aangehaald: minder snelheidsverschil tussen verkeersdeelnemers verhoogt de veiligheid en beperkt het aantal inhaalmanoeuvres. Bovendien, zo klinkt het, wordt de snelheidsdrempel van 70km/u als ‘verouderd’ beschouwd. De lichtste personenwagens en vrachtwagens halen vandaag allemaal moeiteloos een snelheid van 70km/u. Een argumentatie die ook kan aangevoerd worden voor het optrekken van de maximumsnelheid, maar die in dat debat niet wordt aanvaard. De maatregel is dan ook louter van toepassing op het grondgebied van Vlaanderen. Brussel en Wallonië spreken zich nog niet over een soortgelijke wetsaanpassing.

Vooral symbolisch

Tegelijk is duidelijk dat de maatregel grotendeels symbolisch zal zijn. In ons land worden elk jaar ruim anderhalf miljoen (!) boetes uitgeschreven. Het overgrote deel daarvan omdat (geautomatiseerde) bekeuringen voor overdreven snelheid. Hooguit twee bekeuringen per dag staan op het conto van iemand die te traag rijdt op de snelweg.