VW ID.4 Space Vizzion Concept: de Passat Break voor de toekomst

Door: BV

Terwijl Volkswagen met één oog kijkt naar de productiestart van z’n eerste elektrische hatchback, de ID.3, stelt het in Los Angeles inmiddels al de zevende concept car voor z’n toekomstige elektrische gamma voor. Ditmaal is het de beurt aan de ID. Space Vizzion Concept. De Passat Variant van de toekomst zeg maar. Met een snufje crossover in het recept, want dat hoort nu eenmaal zo. En reken maar dat VW productieplannen heeft. Als we straks tenminste met z’n allen elektrisch gaan rijden.

Concept car op MEB-onderstel

Net als alle voorgaande modellen is ook dit exemplaar gebouwd op het MEB platform. Hij is behoorlijk uit de kluiten gewassen. De lengte bedraagt ruim 4,95m, de breedte 1,90m en de hoogte 1,52m. De 22-duimers die eronder staan camoufleren de afmetingen enigszins. In- en exterieur volgen enkele van de jongste stijltrends. Lichtstrips bijvoorbeeld. Dat mag ook wel. Het duurt immers nog wel even eer deze uitvoering bij de dealer staat. Arriveert hij daar, dan zal dat met vijf zitplaatsen zijn in plaats van de vier van de concept car. En je zal er evenmin de skateboards in de koffer bijgeleverd krijgen.

Snel, maar ook niet

Voor de aandrijving zorgt een 275pk sterke motor die achteraan zit. In combinatie met een 82kWh accu moet dat voldoende zijn van een rijbereik van 590km. Vierwielaandrijving behoort ook tot de - voorlopig nog erg theoretische - mogelijkheden. Dan heb je 335pk dankzij een extra motor bij de vooras. Voldoende om in 5 seconden naar 100km/u te gaan, al is de pret al over bij 175km/u want dan vindt een begrenzer het welletjes. De accu voor 80% voltappen kan op een half uur bij een geschikt snellaadstation.