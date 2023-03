Sexy SUV: de nieuwe Aston Martin DBX

Door: BV

Ruim vier jaar geleden trok Aston Martin op het Autosalon van Genève het doek van de DBX Concept Car. Een studiemodel voor een wat ruigere Aston. Meteen elektrisch aangedreven ook. Nu staat de productieversie eindelijk te blinken op het Autosalon van Los Angeles. Met een motor die gewoon benzine lust en een uiterlijk dat hooguit enkele stijlelementen van het eerdere studiemodel leent. Maar ook: met een sexy uitstraling die bewijst dat Aston Martin nog steeds met lef auto’s kan tekenen. Kijk maar eens naar die eendenstaart.

Dank u, Mercedes

Nogal wat technologie komt van bij Mercedes. Dat geldt voor de 4-liter V8 biturbomotor waar AMG met z’n fikkes heeft aangezeten. Dik 540pk en 700Nm krachtig en daarmee voldoende om naar 100 te knallen in 4,5 seconden en door te stomen naar 291km/u. Er moet nochtans 2245kg in beweging gezet worden.

Wat ook van bij Mercedes komt: de actieve ophanging. Gestuurde veerpoten die gebruik maken van het 48V elektrische systeem zorgen ervoor dat de Aston in bochten helemaal niet hoeft over te hellen. Sterker nog - eigenlijk kan hij zelfs tegenleunen. De rijhoogte kan indien gewenst met 5cm bijgesteld worden. Omlaag op de snelweg, omhoog wanneer de ondergrond dat noodzakelijk maakt.

Traditionele luxe

Aston zal al dat vernuft goed kunnen gebruiken. In het luxe-SUV-segment is de concurrentie inmiddels immers bikkelhard. Een Cayenne of Cayenne Coupé, Bentayga, Urus of Cullinan? Keuze te over, eigenlijk. De Britse nicheconstructeur denkt vooral op vlak van stijl wat toe te voegen te hebben. Niet alleen aan de buitenzijde, maar ook aan de binnenkant. Daar worden edele materialen rijkelijk gebruikt en hoewel technologie wel aanwezig is - nagenoeg alle functies worden via een centraal aanraakgevoelig scherm bediend -, wil dat niet de boventoon voeren. Er is meer aandacht voor de materialen.

Wat kost de Aston Martin DBX?

De prijs, dat voelde je al aankomen, is een beetje een bitter pil. Op minder dan 190.000 euro moet je niet hopen. ’T is wel goedkoper dan de Rolls-Royce Cullinan.