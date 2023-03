Zelfde mechaniek, meer uitstraling: Audi e-Tron Sportback

Door: BV

Is een Audi e-Tron niet sexy genoeg voor je? Geen nood - hier is de e-Tron Sportback. In essentie gaat het om precies dezelfde auto. Alleen is z’n trendy crossover-styling nu vervangen door die van een crossover-coupé. Een crossover-crossover. Trendier dan dat wordt het niet. Het is overigens pas de tweede maal dat Audi de term Sportback gebruikt om z’n bollere daklijn en schuinere achterruit mee in de verf te zetten. Alleen de Q3 Sportback ging ‘m daarin voor. In Ingolstadt zitten ze immers in de knoop met de benaming van hun modellen. Overzichtelijker wordt het er niet op. De sportiever gelijnde bumpers krijg je er zo bij.

Minder plaats, maar meer autonomie

Binnenkant. Hier vergt die bijgetimmerde vormgeving concessies van z’n gebruiker. Wie achteraan plaatsneemt, moet het met 2cm minder hoofdruimte stellen en het totale laadvolume daalt ook. Met de zetels plat gaat er nog 1.655l in. De cabine zelf verschilt nauwelijks met die van de e-Tron.

Maar het is niet allemaal slecht nieuws. Deze e-Tron-variant is immers een tikkeltje aërodynamischer dan de versie die tot op heden in de catalogus staat. Genoeg om gemiddeld 10 kilometer aan rijbereik te winnen. Dat was welkom, want Audi kreeg nogal wat kritiek op de beperkte reële autonomie van het model.

e-Tron Sportback: de prestaties

Ook hier twee versies. De e-Tron Sportback 55 Quattro met een 95kWh accu, 355pk en 560Nm en de e-Tron Sportback 50 met een kleinere 71kWh batterij en nog ‘slechts’ 308pk en 540Nm. Geen van beide versies kan je traag noemen, met acceleratietijden naar 100 die respectievelijk 5,7 en 6,8 tellen bedragen. Belangrijk is wellicht het voorspiegelde rijbereik: 466km voor de grote accu en 347km voor de kleine. Tot 80% voltappen moet steevast kunnen op een half uur bij een laadpaal die voldoende debiet levert.

Wat is de prijs van de Audi e-Tron Sportback?

In Europa komt het model volgende lente op de markt, maar er is nu al een richtprijs: reken op 72.000 euro voor de goedkoopste versies.