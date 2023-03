Lexus LC 500 is dakloos

Door: BV

De Lexus LC 500 gaat aan de Amerikaanse westkust uit de kleren. De Japanners stellen op de grootste markt voor Lexus de dakloze versie van de sportieve LC 500 voor. Volgende zomer gaat het model in de verkoop. Wellicht ook bij ons.

LC 500 cabrio

Het premium-merk van Toyota koos voor een stoffen kap met vier lagen, voor een groot thermisch en akoestisch comfort. Het opent en sluit vanzelfsprekend met een druk op de knop en heeft daar 16 seconden voor nodig. Het kan al rijdend, als je tenminste niet harder dan 50km/u rijdt. Anders wordt de belasting van de componenten te hoog. Het dak is verkrijgbaar in twee tinten (zwart of beige), de carrosserie in tien.

Zwaarder, trager en duurder

Een auto scalperen is een ingrijpende aanpassing. Je moet de achterzijde hertekenen, maar ook onderhuids een en ander aanpassen om de stevigheid en het weggedrag te waarborgen. Ook deze Lexus kreeg extra verstevigingsbeugels in het chassis om de afwezigheid van een dak te compenseren. Het extra gewicht dat dat (en de dakconstructie) met zich meebrengt vereisen dan weer aanpassingen aan de ophanging. Lexus monteert zelfs een massademper achteraan om het comfort te kunnen waarborgen. Het zorgt er tenslotte ook voor dat de nog steeds 470pk en 539Nm sterke 5,0l V8 en de tientrapsautomaat een tikkeltje meer tijd nodig hebben om op snelheid te komen. Details daarover gaf Lexus echter nog niet vrij. De prijs is overigens ook nog onbekend.

Speciale verwarming

Om ervoor te zorgen dat klanten zo vaak mogelijk met het dak open claimt Lexus een aangepaste verwarming. Die heeft extra veel aandacht voor de verwarming van het bovenlijf van de inzittenden - schouders en nek incluis.