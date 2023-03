Gent: geen elektrische stadsbussen want geen laadpalen

Door: BV

Op één januari wordt de binnenstad in Gent, in navolging van Antwerpen en Brussel een lage-emissiezone. Zelfs Euro IV-diesels - behoorlijk recente auto’s - zijn daar dan niet meer welkom. De burger moet zich ecologischer verplaatsen. In elk geval is een poging om het openbare vervoer er het goede voorbeeld te laten geven, nu al op een sisser uitgedraaid. Een proefproject met amper 6 elektrische bussen van De Lijn dat in 2017 werd aangekondigd, wordt er stopgezet. Er heeft nooit een bus gereden. De eerste ritten met passagiers waren eind dit jaar gepland.

Wel bussen, geen laadpalen

De uitstootvriendelijke bussen zullen in Leuven of Brussel ingezet worden. Het probleem? Volgens De Lijn zijn er onvoldoende laadpalen. De vervoersmaatschappij krijgt naar eigen zeggen de plaatsing van extra laadpalen niet rond, of vindt ze te duur. De Lijn verwees in communicatie specifiek naar problemen met vergunningen. Laadpalen in Gent zijn vrijgesteld van vergunningsplicht, nog een beslissing van toenmalig minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). De Lijn zegt evenwel dat die beslissing een maat voor niets was, aangezien voor de hoogspanningscabines en sturingskasten voor de laadpalen wel een vergunning vereist is.

Straks 900 elektrische bussen bij De Lijn?

Het stadsbestuur in Gent reageert teleurgesteld op de beslissing van De Lijn. Bij de vervoersmaatschappij ligt nochtans een ambitieus plan om tegen 2025 13 steden met elektrische bussen te bedienen. 900 elektrische bussen wil De Lijn daarvoor aanschaffen, ook al is de financiering van dat plan nog niet rond.