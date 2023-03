Renault ‘vernieuwt’ Espace

Door: BV

In de lente komt de nieuwe Renault Espace naar België. Niet dat je daar veel van zal merken. De optimistische aankondiging van het merk ten spijt - er verandert nauwelijks iets de grote monovolume die zich bij z’n laatste volwaardige generatiewissel ook wat crossover-allures aanmat.

Minieme verschillen

Wat zijn de verschillen dan precies? Wel, er zijn voortaan adaptieve Matrix LED-koplampen en die zien er wat anders uit. En ook de lijnen in de bumpers werden een beetje verlegd. Er zijn tenslotte nog nieuwe velgen en een nieuw kleurtje, rood, dat je alleen zal zien op showroommodellen.

Meer binnenin

Maar moest de Espace het altijd al niet hebben van z’n interieur? Dat is voortaan iets handiger. De middenconsole heeft een andere vorm en er is een groter bergvak rechts van de middentunnel. Het belangrijkste van al: de het infotainmentsysteem is opgewaardeerd. Dat oogstte al kritiek bij de z’n lancering, kan je nagaan. Nu zou het eenvoudiger te bedienen moeten zijn, sneller moeten reageren en is het compatibel met Apple CarPlay en Android Auto.

Zelfrijdend niveau 2

Er is nog een technologisch nieuwtje. De Espace gaat van autonoom rijden niveau 1 naar niveau 2 (alle niveaus van autonoom rijden hebben we hier voor je uitgelegd). Dat betekent dat de adaptieve cruise control in combinatie met een rijstrookassistent je auto vanuit stilstand tot 160km/u binnen je rijstrook houdt, maar je moet wel nog altijd ten allen tijde je handen aan het stuur houden. Doe je dat niet, dan maakt de auto je er na 13 tellen op attent.