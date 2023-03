Wie volgt de Jaguar i-Pace op als Auto van het Jaar

Door: BV

Vorig jaar was het een thriller met veel politieke intrige. Noorse journalisten die niet wilden stemmen op een auto die er niet te koop was, bijvoorbeeld. En dat terwijl je kan argumenteren dat ze auto’s horen te belonen voor hun merites, niet of ze ergens wel of niet te krijgen zijn.

i-Pace

Uiteindelijk werd de Jaguar i-Pace met één petieterig puntje marge tot Europese Auto van het Jaar gekroond door de 61 juryleden uit 23 verschillende landen. Renault, was ‘not amused’. De nieuwe Alpine A110 zag met het kleinste verschil Europa’s belangrijkste autoprijs aan z’n neus voorbijgaan. Het kon de morele overwinning claimen, maar niet de begeerde en erg waardevolle titel.

COTY shortlist

Eerder maakte de jury bekend welke auto’s allemaal kans maakten om auto van het jaar te worden. Inmiddels is de eerste schifting doorgevoerd. De lijst met meer dan twintig modellen is teruggeschroefd naar 7. Eén van deze zeven wordt de auto van het jaar. Het zijn de BMW 1-Reeks, de Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Tesla Model 3 en Toyota Corolla.

Dat betekent dat auto’s als de Audi e-Tron, Mercedes EQC en de Mazda 3 al in de eerste ronde gesneuveld zijn. De bekendmaking is voor 2 maart, net voor de opening van het Autosalon van Genève.