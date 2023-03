Maybach GLS als remedie voor Bentley-Blues?

Door: BV

In 2002 achtte Mercedes de tijd rijp om zich eens te gaan moeien in het segment van de absolute luxemerken. Het bedrijf wou een robbertje vechten met de Bentleys en Rolls-Royces van deze wereld. En de Duitsers zouden het met hun efficiëntie en technologie moeiteloos halen van de Britten. Er werd zelfs een naam met veel luister van onder het stof voor gehaald: Maybach.

Van merk naar label

Er werden wat ingewanden geleend van de Mercedes S-Klasse - je kan het slechter treffen. Daarboven werd een extra lange en brede koets gebouwd en die werd ingericht als een eersteklassecompartiment op een vliegtuig. Tegelijk waren die Maybach 57 en 62 ook, tja, niet zo mooi. Op een excelletje met snufjes zag het er allemaal fantastisch uit, maar als het op stijl en karakter aankwam, waren de Britten niet te kloppen. De Duitsers hadden bovendien ook de verkoopscijfers wat te optimistisch ingeschat. Van die twee Maybachs kwam dan ook geen opvolger meer.

Mercedes-Maybach GLS

De marketingjongens deden dan maar wat ze het liefst doen: er een label van maken voor Mercedessen. Speciaal aangekleed en extra duur. De S-Klasse passeerde al de revue en nu is er een GLS 600. Die SUV wil Mercedes vooral in China en de VS verkopen. Je ziet het aan het uiterlijk. Er moest een hoop aan blinken. Aan boord biedt hij meer ruimte voor z’n inzittenden dan een standaard GLS, want hij offert de derde zitrij op. Of je vier, dan wel vijf zitplaatsen hebt, is de keuze van de klant. Je moet er ook nog een beetje mee kunnen opschieten. De 4-liter V8 met twee turbo’s wekt 558pk en 730Nm op.