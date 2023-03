Alle Tesla’s illegaal na software-update? + reactie Tesla

Door: BV

Tijdens de eerste week van november rolde Tesla een nieuwe software-update uit. Met onder meer verbeteringen aan de autopilot, de geavanceerde cruise-control van het merk, een update van het navigatiesysteem, een betere connectiviteit met de agenda en een aanpassing van het snellaadvermogen.

Meer vermogen na software-update

Waar klanten op het eerste zicht het meest tevreden mee zijn is echter de aanpassing van het vermogen. De Tesla Model drie wordt door de software-update zo’n 5%, of gemiddeld 10 à 20pk, krachtiger en de Model S en Model X krijgen door softwarevariant 2019.36.1 zo’n 3% extra elektrische paarden. Gratis pk’s, daar kan je toch alleen maar tevreden mee zijn, niet?

Ongeoorloofde aanpassing?

Er is echter een probleem. In België en de meeste andere Europese landen, wordt een voertuig steeds geacht in overeenstemming te zijn met de homologatie- en gelijkvormigheidsdocumenten. En die kan Tesla bij een software-update niet aanpassen. Dat resulteert onvermijdelijk in voertuigen waarvan de feitelijke toestand niet in overeenkomst is met de gehomologeerde toestand. In ons land heeft de overheid het recht om die deelname aan het verkeer te weigeren.

Problemen met fiscaliteit en verzekering

Er is ook een fiscaal luik. Hoewel elektrische auto’s momenteel vrijgesteld zijn van BIV (belasting op inverkeersstelling en wegentaks), is weinig waarschijnlijk dat dat in de toekomst zo blijft. En vermogen is voor die belasting een bepalende factor. In de veronderstelling dat het juist is, natuurlijk. Vermogen speelt ook een rol bij het bepalen van de verzekeringspremie van het voertuig. En wanneer dat bij een ongeluk niet blijkt overeen te komen met wat de verzekerde aangaf, of het voertuig inmiddels wijzigingen onderging, dan heeft een gewiekste verzekeraar een excuus om tussenkomst af te wijzen. Net zoals bij een ‘gechipte’ auto ook het geval is. Bij een Tesla volstaat het in dit geval om de softwareversie te controleren.

Proefkonijn?

In de bredere zin stelt zich de vraag, nu meer en meer merken auto’s gedurende hun levensduur automatisch aanpassingen aan de software zullen krijgen, of het systeem van een eenmalige homologatie nog afdoende is. Maar tot daarin duidelijkheid is geschapen lijkt de Tesla-rijder andermaal proefkonijn te zijn. De eigenaar heeft geen keuze. Je kan zo’n software-update hooguit een beetje vertragen.

Reactie Tesla:

"Voor vermogensverklaringen gebruiken we de resultaten van de R85-testprocedure. Volgens deze procedure worden motoren getest op componentniveau, los van het voertuig. De resultaten zijn het maximaal mogelijke vermogen voor de motor .

In het geval van de recente OTA-updates is de vermogenslimiet van de auto verbeterd, maar het maximale motorvermogen blijft hetzelfde. Met andere woorden, hoewel het maximale vermogen voor het voertuig is verhoogd, is het maximale motorvermogen, zoals goedgekeurd volgens R85, niet veranderd."