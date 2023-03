Mercedes-AMG One in moeilijkheden

Door: BV

Crisis op de afdeling van Mercedes-Benz die de AMG One ontwikkelt. Die supersnelle hybride sportwagen zou dit jaar bij de z’n gefortuneerde klant aankomen, maar dat gaat niet door. Die betaalt meer dan twee miljoen euro voor één van de 275 exemplaren. Eerder moest de fabrikant die leverdatum al bijstellen naar 2020. En nu wordt dat 2021.

F1-technologie voor de weg

De Project One, de concept car die de productieversie vooraf gaat, dateert al uit 2017. De Duitsers verbaasden toen vriend en vijand door een aandrijflijn die recht uit een F1-wagen was geplukt te combineren met vier elektromotoren. De Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+, de bolide waarmee Lewis Hamilton in 2017 de wereldtitel F1 veroverde, leende z’n krachtbron aan de hypercar. Die amper 1,6l grote Turbo-V6 zou maximaal 11.000 toeren per minuut draaien en samen met de elektromotoren het vermogen van de One naar meer dan 1.000pk moeten stuwen. Dat moet voldoende zijn voor een acceleratietijd naar 100km/u in 2,2 seconden.

Duurzaamheid, geluid en uitstoot blijken problematisch

Zo’n F1-motor is lang niet zo geschikt voor weggebruik als gedacht. De duurzaamheid van de centrale is eerder al een probleem gebleken. Mercedes gaf al aan dat die elke 50.000 kilometer geheel herbouwd moest worden. Dat leek potentiële klanten, die zo’n auto veeleer zien als een investering en niet als een gebruiksobject, niet af te schrikken.

Sneuvelt de Mercedes-AMG One?

Maar de duurzaamheid is niet het enige probleem. Tegenover het Britse Road&Track gaf Mercedes toe dat het motor niet naar de uitstoot- en geluidsnormen te plooien is. Het stationaire toerental van de zescilinder in racetrim bedraagt 5.000t/min. De AMG-ingenieurs wisten dat al omlaag te trekken naar 3.800t/min, naar verluidt met erg veel moeite. Om aan emissie-eisten te kunnen voldoen mag de motor echter niet meer dan 1.200t/min draaien. Een oplossing ligt schijnbaar niet voor de hand. Bovendien is de motor ook nog te luid, al lijkt het team zich pas aan die uitdaging te wagen wanneer het uitstootprobleem van de baan is. Vooralsnog is niet uitgesloten dat het project daarop sneuvelt.