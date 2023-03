Elektrische Volvo XC40 dubbel zo duur als een normale

Door: BV

Recharge. Zo heet de elektrische versie van de XC40. Half oktober stelde Volvo die variant voor. 400pk sterk en met een rijbereik van 400km volgens de WLTP-cyclus, dankzij een accuset van 78kWh.

Volvo is ambitieus. Tegen 2025, over amper 5 jaar tijd, wil het de helft van z’n verkopen realiseren in elektrische auto’s. “En de overige 50 procent zullen hybrides zijn”, zeggen de Zweden.

Productie elektrische Volvo XC40 start in september

De elektrisch aangedreven XC40 zal net als de conventioneel aangedreven versie bij Volvo in Gent van de band lopen. Dat zal wel pas vanaf september 2020 gebeuren. Dan pas gaat deze XC40 Recharge in productie.

Prijs elektrische Volvo XC40

Afgelopen week maakte Volvo de prijzen van de XC40 Recharge voor de Belgische markt bekend. En die vallen hoog uit. De elektrische Volvo gaat 62.900 euro kosten. Bijna precies het dubbele van de vanafprijs van een ‘normale’ XC40 - met conventionele aandrijving. Die staat immers vanaf 31.500 euro in de catalogus van de Zweedse autofabrikant.

Volvo gaf wel aan dat er specifieke tarieven gehanteerd zullen worden voor leasingformules, bedrijven en zelfstandigen en dat er voor particulieren ‘acties’ komen. Dat is echter ook het geval voor de conventioneel aangedreven versies.

Vergelijk de XC40 recharge met andere modellen uit het gamma

De XC40 Recharge geniet ten aanzien van de goedkoopste XC40 uit het aanbod wel van meer motorvermogen, een betere uitrusting en hij heeft vooraan een extra, kleine koffer (je kan er een sporttas in kwijt). Wellicht is het meer voor de hand liggend om z’n prijs daarom te vergelijken met de duurste conventioneel aangedreven XC40 uit het aanbod: dat is de T5 AWD die vanaf 45.400 euro in de catalogus staat. Het prijsverschil blijft erg uitgesproken.

Volvo biedt eveneens een plug-in hybrid van de XC40 aan. Die ‘T5 Twin Engine’ kost 45.980 euro.