Mercedes zet 10.000 man buiten

Door: BV

De Duitse auto-industrie bevindt zich stilaan in crisis. Iedereen moet besparen. In dezelfde week dat Audi aankondigde 9.500 banen te schrappen, zegt Daimler - het moederbedrijf van Mercedes-Benz, dat ook daar 10.000 arbeidsplaatsen verdwijnen.

Daimler heeft wereldwijd 304.680 mensen in dienst. Tussen nu en eind 2022 zullen er daarvan ten minste 10.000 hun job verliezen. Meer dan 1 op 10 banen sneuvelt er in managementsposities.

Net als Audi vermijdt Mercedes om zo veel mogelijk mensen koudweg op straat te zetten. Er komen ontslagvergoedingen voor wie vrijwillig z’n heil elders gaat zoeken en voor oudere werknemers komt er een regeling met vervroegd pensioen.

Besparen moet

De reorganisatie moet Mercedes meer dan 1 miljard euro besparing opleveren. Het bedrijf zag zich dit jaar al enkele keren genoodzaakt om winstwaarschuwingen uit te sturen. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar moest het bedrijf 1,2 miljard euro verlies wegboeken. Tijdens hetzelfde kwartaal een jaar eerder bleef er onder de streep nog 1,8 miljard over.

De grootste transformatie in de geschiedenis

“De auto-industrie is bezig aan de grootste transformatie in z’n geschiedenis”, geeft Mercedes als uitleg. Daarmee doelt de onderneming op de quasi-verplichte investeringen in elektrische mobiliteit. Daar gaan miljarden aan investeringen in zitten, terwijl de consument maar lauw reageert op de nieuwe technologie (die nog niet op punt staat). Tot overmaat van ramp, stagneert de wereldwijde markt en lopen voor sommige merken de verkopen zelfs terug.