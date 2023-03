Eén miljoen kilometer met een Tesla Model S

Door: BV

Een Duitser klokte zo maar eventjes één miljoen kilometer met z’n Tesla Model S. Voldoende voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Maar het is niet zo dat die kilometers probleemloos werden afgelegd.

Hansjörg Von Gemmingen kocht z’n Tesla Model S in 2014. Een occasie. De auto had toen zo’n 30.000 kilometer op de teller. Een schijntje van wat de man, die tot wel 600km per dag aflegt, erbij zou doen. Eind november rondde hij de kaap van 1 miljoen kilometers. Meer dan eender welke andere Tesla er reed.

Drie accu’s en vier motoren

Helemaal probleemloos werden die kilometers niet gemaald. De Tesla Model S P85 is inmiddels toe aan z’n derde accu, al telt de eigenaar er maar twee. Von Gemmingen kreeg met de eerste accu problemen toen de teller op 290.000 kilometer stond. Tesla had een half jaar nodig om de batterijset te vervangen, maar het gaf hem wel een wisselaccu waarmee de man meer dan 150.000 kilometer reed en die hij zelf niet meetelt. De tweede accu ging er in bij 470.000km en heeft nog 62kWh van z'n capaciteit over. Von Gemmingen raadt wel aan om zo weinig mogelijk te snelladen.

De Model S met louter achterwielaandrijving, ging over dezelfde periode ook door vier elektromotoren. De eerste drie sneuvelden relatief snel. Maar de motor is inmiddels verbeterd. De jongste houdt het al sinds kilometerstand 680.000 vol. Echt veel maalt de man er trouwens niet om. Alle vervangingen werden gedaan onder garantie. Er was natuurlijk ook nog normaal onderhoud. Remmen gaan lang mee. Banden gemiddeld 50.000km.

De Duitser is nog niet van plan om te stoppen met rijden. Hij wil nu de eerste zijn die met z’n Tesla Model S 1 miljoen mijlen haalt. En daarna: 2 miljoen kilometers.

Beter voor het milieu?

De man heeft een zuinige rijstijl. Z’n Tesla verbruikt gemiddeld slechts 16,6kWh per 100km. Op een miljoen kilometer spaarde hij 100.000 liter fossiele brandstof uit en zo’n 237 ton CO2 aan uitlaatemissies. Of de milieubalans feitelijk positief uitvalt, is minder eenvoudig te berekenen. Duitsland heeft één van de vuilste energiemixen in de EU en de impact van de productie van accu’s is een vaak terugkomend discussiepunt onder experts.