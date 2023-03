Cijfers: autosector wint in november, maar is het wel waar?

Door: BV

Afgelopen maand werden in ons land nog eens 34.574 nieuwe auto’s ingeschreven. Gejubel bij vakorganisatie Febiac, dat ook in september en oktober kon uitpakken met een stijging. Die was welkom want de markt hinkte wat achterop die van vorig jaar. Dat doet ze nu, na 11 maanden, overigens nog steeds. De teller staat op 516.536 nieuwe auto’s. 1,9% minder dan die van vorig jaar. Eén probleem: de markt vorig jaar werd vertekend door de invoering van nieuwe normen. En dat doet ze nu opnieuw. Op 1 januari begint de teller immers te lopen voor de nieuwe, strengere uitstootwetgeving. Daardoor zijn er heel wat constructeurs die nu nog te dorstige auto’s wegwerken.

Opmerkelijke stijging voor Audi

Het vlijtigst was VW met 3.549 stuks, net geen 10% van de markt. Peugeot verrichte ook een opgemerkte inspanning: 3.192 exemplaren - bijna een kwart meer dan een jaar geleden. BMW eist brons op en wist 2.957 nieuwe auto’s op nummerplaat te laten zetten. Renault (2.419) en Audi (2.215) maken de top 5 compleet. Audi overigens met een opmerkelijke prestatie. +70%. De ganse top 38 hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina gepost en uitgetweet.

Bestelwagens en vrachtwagens

Bij de lichte bedrijfsvoertuigen was in november een daling van 4,8% merkbaar. Maar het ganse jaar 2019 is nog steeds licht positief. De zware bedrijfsvoertuigen gingen uitgesproken negatief/ -6,1% voor de zwaarste jongens en -38,5% voor die met een MTM van 16 ton.

Ook de motor- en scootermarkt daalde in november. -5,1%, maar die presteert over de afgelopen 11 maanden nog steeds omzeggens status quo (+0,7%) in vergelijking met vorig jaar.