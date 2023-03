Vlaanderen doet mee: alleen nog elektrische bedrijfswagens

Door: BV

Federaal formateur Magnette wil alleen nog elektrische bedrijfswagens belonen met een interessante fiscale behandeling, en dat al vanaf 2023. Dat bleek een week geleden uit een uitgelekte beleidsnota. Vlaanderen is alvast vragende partij - dat mag blijken uit een vraag van Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA). Die vraagt aan haar federale collega Marie Christine Marghem (MR) om onmiddellijk tot actie over te gaan, ofschoon ze deel uitmaakt van een regering in ‘lopende zaken’.

Vooral onduidelijkheid

Zowel de demarche van Demir als de gelekte beleidsnota van Magnette laten onduidelijkheid bestaan over de invulling van het begrip ‘bedrijfswagen’. Of het gaat om de salariswagens (vaak conventionele voertuigen die de werknemer ook voor z’n privétransport mag gebruiken, en waarop hij extra belast wordt via het Voordeel Alle Aard), dan wel over bedrijfsvoertuigen als bestelwagens, wordt nergens uit de doeken gedaan.

Volgens Demir is de snelle omschakeling naar elektrische bedrijfswagens ‘nodig als Vlaanderen de klimaatdoelstelling (35% minder CO2-uitstoot tegen 2030) wil halen’.

Even rekenen: hoeveel CO2-uitstoot bespaart een elektrische bedrijfswagen

Volgens cijfers van de Vlaamse milieumaatschappij uit 2017, de meest recente die deze redactie kon vinden, is in Vlaanderen 23% van de uitstoot afkomstig van ‘transport’. Het aandeel dat daarbinnen afkomstig is van personenwagens wordt niet verder gespecificeerd. Volgens cijfers van Febiac is in België (want die aantallen zijn dan weer niet opgesplitst per gewest) ongeveer één auto op vijf een bedrijfswagen.

Geen CO2 uit de uitlaat = nog steeds CO2

Hoeveel een elektrificatie van het bedrijfswagenpark zal bijdragen tot een daling van de CO2-uitstoot, wordt niet verder uitgelicht. Zeker is dat het over hooguit enkele procenten gaat. Tegelijk zorgt een elektrificatie onvermijdelijk voor een verschuiving van de uitstoot van de sector ‘transport’ naar de sector ‘energie’. Die sector kan er door nieuwe investeringen wel voor zorgen dat die CO2-arm wordt opgewekt.

Bestaande contracten moeten gerespecteerd worden

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) vindt het intussen niet wenselijk dat wordt ‘ingebroken in bestaande contracten’. Dat suggereert dat lopende aankopen of bestaande leasingovereenkomsten gerespecteerd kunnen worden zonder fiscale penalisatie, maar ook daar: duidelijkheid wordt niet geschapen. Ze besluit in De Tijd: ‘En er moet voldoende aanbod aan elektrische modellen zijn, zodat werknemers de auto als gezinswagen kunnen gebruiken’.