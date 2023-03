Jaguar F-Type zit in het nieuw, ruilt V6 voor... V8?!

Door: BV

De Jaguar F-Type dateert al uit 2013. Een compacte sportwagen met plaats voor twee inzittenden. De Britten lonkten er weer mee naar de legendarische E-Type. Inmiddels is het model een jaar of zes op de markt. Er werd wel eens wat aan gemoderniseerd. In 2017 kreeg hij een viercilindermotor. Maar een echte facelift kreeg hij nog niet. Tot nu.

Grondige facelift

Elke zichzelf respecterende opfrisbeurt pakt uit met nieuwe kleuren, velgen, een andere grille en bumpers. En wellicht gooit die er ook nog eens nieuwe kop- en staartlichten bovenop. Slanke units met vooraan pixel-LED-technologie. Jaguar mist niets van bovenstaande lijst. Maar het voegt er ook nog een herwerkte motorkap aan toe. Elementen die ervoor zorgen dat stilistische evolutie wat ingrijpender is dan we bij een verjongingskuur gewend zijn.

Het interieur wordt getrakteerd op nieuwe materialen en de stikmachine draait voortaan wat meer uren om zetels en deurpanelen klaar te krijgen. Toch is het grootste nieuws het nieuwe infotainmentsysteem. Je kan er nu je Apple-telefoon aanhangen. Het scherm in de middentunnel is groter en voor de neus van de bestuurder maken de analoge tellers plaats voor een 12,3” digitaal display.

Weg is de zescilinder

Het aanbod begint bij een viercilinder met 300pk die er alleen is met achterwielaandrijving. Dat Jaguar-eigen Ingenium-blok ontwikkelt ook nog eens 450Nm en belooft een gemiddelde CO2-afgifte van 184g/km. Minder dan 10 jaar geleden zat een gezinswagen nog op dat peil. De zescilinder sneuvelt ten voordele van… een V8. Het is te zeggen: de zespitter is er niet meer bij, de achtcilinder wel. Die levert nu 450pk en 480Nm en is naar keuze te combineren met vier- of achterwielaandrijving. Aan de top van het gamma staat de F-Type R. De compressor van de hierboven al geïntroduceerde 5-liter V8 doet dan nog nog meer z’n best en stuwt het blok naar 55pk en 700Nm. 25pk en 20Nm meter dan de vorige R-versie. Goed voor een acceleratietijd naar 100km/u van 3,7 tellen.

Nieuwe afstelling

Aan het chassis werd ook gesleuteld. De stuurbekrachtiging is opnieuw gekalibreerd en er zijn nieuwe veren, dempers, stabilisatorstangen, velgen en banden. Genoeg redenen om te concluderen dat hij nu wel eens anders zou kunnen aanvoelen.

Heeft de nieuwe Jaguar F-Type ook een prijs?

De eerste exemplaren van coupé en Convertible worden bij de dealer verwacht in maart van volgend jaar. De gesloten versie kost minstens 65.100 euro. Een open variant wordt 72.220 euro duur en een F-Type R wisselt niet voor minder dan 127.530 euro van eigenaar.