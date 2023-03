Elektrische bedrijfswagens kosten miljarden aan koper, zegt VREG

Door: BV

Zowel federaal formateur Magnette (PS) als Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA), pleiten voor een min of meer verplichte elektrificatie van de bedrijfswagens. In ons land rijder er tussen een half miljoen en miljoen auto’s rond die aan die nogal onduidelijke definitie voldoen. Zo is niet helder of het gaat om eerder conventionele salariswagens, of ook lichte bedrijfswagens worden meegenomen in de nu aangekondigde verplichte verschuiving van het wagenpark naar voertuigen zonder uitlaatpijpemissies.

Misschien voor miljarden euro’s aan nieuwe kabels nodig

Het voorstel moet alvast een eerste hindernis nemen. De Vlaamse energieregulator VREG vertelde vandaag in het Vlaamse parlement dat wanneer alle bedrijfswagens elektrisch worden, dat potentieel enorme investeringen kan vergen. Er zal voor honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, in het netwerk geïnvesteerd moeten worden. Het huidige stroomnet is immers niet berekend op een drastische stijging van het elektrische gebruik. Met andere woorden: drastisch en op korte tijd omschakelen naar elektrische voertuigen kan helemaal niet. Tenzij...

Duurdere stroom, maar zo weinig mogelijk nieuwe investeringen

Eerder al stelde Synergrid, de federatie van de netwerkbeheerders, na een onderzoek dat voor een volledige elektrificatie van het Belgische wagenpark 8 extra kerncentrales nodig zouden zijn. Maar de netwerkbeheerders, die vanzelfsprekend wel meer willen verdienen, maar liefst niet al te veel extra investeren, zien heil in een variabel tarief. Wie oplaadt op drukke tijdstippen moet voor z’n stroom meer betalen.

De VREG stelt een gelijkaardige regeling voor. De energieregulator stelt een capaciteitstarief voor. Wie de mogelijkheid heeft om meer stroom te tappen, zal z’n elektriciteit duurder betalen. Wie daarentegen een elektrische auto alleen traag kan opladen, over een ganse nacht bijvoorbeeld, zou in het voorstel minder moeten betalen. De capaciteit van de aansluiting bepaald dan het tarief. “Als we niets doen, gaan we heel veel koper in de grond moeten steken”, zei de directeur van het VREG, Pieterjan Renier.

Gebruikskosten EV’s nog steeds berekend zonder accijnzen

Het dient aangestipt dat alle besprekingen voorlopig nog rekening houden met gebruikskosten zonder accijnzen. Het is evenwel slechts een kwestie van tijd voor de overheid die - bijvoorbeeld via de slimme elektriciteitsmeter die nu wordt ingevoerd of een kilometerheffing - die ook zal innen of compenseren voor EV’s. De prijs van conventionele brandstof bestaat voor meer dan de helft uit belastingen, bijdragen en accijnzen (de precieze samenstelling deden we hier bij auto55.be al eens uit de doeken).