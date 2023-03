Mercedes: volgende S-Klasse krijgt gewoon weer V12

Door: BV

Grote motoren hebben het moeilijk. In onze contreien tenminste. Maar elders is er nog voldoende appetijt voor. Mercedes-topman Ola Kallenius liet zich op het Autosalon van Guangzhou zelfs ontvallen dat de volgende S-Klasse gewoon weer een V12 krijgt. Opvallend, want over het einde van de twaalfcilinder wordt al lang gespeculeerd. Sterker nog, de Duitsers kondigden zelf al het vertrek van de motor aan. Dat sloeg achteraf gezien alleen op de door AMG bewerkte variant

Veel details wou de topman niet kwijt. Of de motor hulp krijgt van een plug-in-hybride aandrijflijn om (al is het maar op papier) toch uit te pakken met lage uitstootcijfers bijvoorbeeld.

Eerst facelift

Mercedes werkt momenteel aan een laatste van de huidige S-Klasse. Die dateert uit 2013 en is er zo stilaan wel aan toe. Die zal weer meer technologie bieden en zuiniger zijn dan z’n voorganger. Maar de S600, zowel onder het Mercedes- als onder het meer exclusieve Mercedes-Maybach-label, zal dan nog steeds van de partij zijn. Of je die in Europa zal kunnen kopen, is weer een andere zaak. Daar wijdde Kallenius niet over uit.

Nieuwe Mercedes S-Klasse in 2021

Mercedes bouwde reeds meer dan een half miljoen stuks van de huidige S-Klasse. 1 op 3 exemplaren ging naar China. Een compleet nieuwe generatie van de S-Klasse staat op de planning voor 2021.