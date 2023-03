Roept Mercedes Renault-diesels terug?

Door: BV

In september kreeg Mercedes van de Duitse autoriteiten nog een boete van 870 miljoen euro opgelegd voor het gebruik van sjoemelsoftware. Niet minder dan 648.000 diesel-personenwagens van het merk stootten te veel NOx uit, was de stelling van het Duitse parket. De merk met de ster tekende geen beroep aan tegen die beslissing.

Meer sjoemelsoftware?

Nu, nauwelijks enkele maanden later, dreigt een nieuwe terugroepactie voor het bedrijf. De Duitse transportregulator KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) onderzoekt volgens opinieblad Der Spiegel immers ‘verdachte software’ in de sturing van kleine dieselmotoren van het bedrijf. Het gaat om 1,5l turbo-dieselcentrales die worden gebruikt in de A- en B-Klasse.

Made by Renault, but programmed by…

Die motoren worden gefabriceerd door Renault. De Fransen waren snel om te reageren. De motoren worden weliswaar geleverd met een elektronische motorstuureenheid, “maar het programma ervan werd door Mercedes zelf geschreven”, laat een verantwoordelijke weten aan Autonews Europe.