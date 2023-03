Nederland naar 100km/u in maart

Door: BV

Nederland verlaagt de maximumsnelheid van 120 of 130km/u naar 100km/u. Omwille van de stikstofuitstoot. Die moet in het land immers naar omlaag, wil het de Europese uitstootgrenzen niet overschrijden. De stikstofcrisis bij onze Noorderburen leidde al tot boerenprotesten en stilstaande bouwwerven. Aan meer dan 18.000 bouwwerken mag niet meer verder gedaan worden. Om uit de crisis te geraken moet de maximumsnelheid voor auto’s er omlaag. Dat zulks alleen in theorie en niet noodzakelijk in de praktijk (als de files toenemen) tot een verlaging leidt, is van weinig tel.

Niet meteen trager

Maar goed - de beslissing om tussen 6 uur ’s ochtends en 19u ’s avonds trager te rijden, was er genomen. Wanneer die ook echt in zou gaan, was echter niet duidelijk. Maar verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen heeft die knoop er nu wél doorgehakt. Tenminste: ongeveer.

De maatregel kan immers niet louter afgekondigd worden. De snelwegen moeten er van specifieke borden voorzien worden. Tienduizdenen (laat ons hopen dat de productie ervan niet te veel stikstof uitstoot). En die moeten vervolgens ook nog geplaatst worden. De eerder genoemde invoerdatum van 1 januari 2020 wordt daardoor niet gehaald.

Maximum 100km/u in Nederland ten vroegste in maart

De borden worden ten vroegste tussen 12 en 16 maar langs de Nederlandse snelwegen geplaatst. Wil het weer dan echt niet meewerken, dan wordt tussen 26 en 30 maart een tweede periode voorzien. Pas wanneer de borden er staan, gaat de maximumsnelheid er overdag omlaag.