Onderzoek: dure auto’s trekken asociale bestuurders aan

Door: BV

Een Finse studie, zowaar uitgevoerd met overheidssubsidies, onderzocht het verband tussen de persoonlijkheid, de rijkdom en het voertuig waarmee iemand rijdt. “Niet alleen klootzakken rijden met een Mercedes” is de opvallende titel van het onderzoek.

Karakter is meer bepalend dan rijkdom

Een onderzoeksteam onder leiding van Jan-Erik Lönnqvist van de Universiteit van Helsinki peilde bij bijna 1.900 Finse bestuurders met een dure auto naar hun fundamentele eigenschappen. En wat blijkt? Een imponerende auto en asociaal weggedrag zegt meer over de karaktereigenschappen van de bestuurder in kwestie dan over z’n portefeuille.

Agressieve bestuurder in een BMW, Porsche of Mercedes?

Het onderzoek concludeerde dat egoïsme, agressiviteit en narcisme belangrijke drijfveren zijn in de aankoop van een dure auto. Het is met andere woorden niet de auto die de mens agressief of asociaal maakt, maar z’n karakter dat die keuze beïnvloed. We voelen de grappen over BMW’s die hun richtingaanwijzer niet gebruiken op onze Facebook-pagina al aankomen…

Ze zijn gewoon beter

Tegelijk concludeert de studie dat er ook een tweede groep mensen is die voor dure en luxueuze voertuigen kiezen: mensen die weinig boodschap hebben aan het effect ervan op medemensen, maar de keuze maken omwille van het effect ervan op zichzelf. Ze willen zich omringen met kwaliteit. Er is geen enkele indicatie dat die groep zich asociaal zou gedragen in het verkeer.