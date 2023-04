Vlaams Klimaatplan: nog maximum 100km/u op Brusselse Ring

Door: BV

De Vlaamse regering vertrekt, in de persoon van Zuhal Demir (N-VA) dan toch naar de milieutop in Madrid met een klimaatplan op zak. De geambieerde beperking in CO2-uitstoot zal niet gehaald worden. Maar de maximum toegelaten snelheid op de Brusselse Ring, die voor het grootste deel over Vlaams grondgebied loopt, gaat wel omlaag.

Groen is enthousiast over de beperking in snelheid om de hoofdstad, maar reageert lauw over de overige 350 maatregelen die het plan oplijst. Soortgelijke kritiek is er ook van de socialistische partij.

Maximum 100km/u op Brusselse Ring

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van de Brandt (Groen) kondigde al aan dat de snelheidsbeperking ook op de 5,5 kilometer ringweg op Brussels grondgebied verlaagd zou worden naar 100km/u. De zone in de buurt van de beruchte Bocht van Vorst, blijft bij z’n actuele snelheidslimiet. Die is er vastgesteld op 90km/u.

Energie- en Klimaatplan 2021 - 2030

Het plan heet Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021 - 2030, maar het is de ambitie van de overheid om de snelheidsbeperking op de Brusselse Ring al in 2020 in te voeren. “Goed voor het milieu en voor vlotter en veiliger verkeer” tweette Elke Van de Brandt (Groen).