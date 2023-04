Porsche heeft al 30.000 orders voor Taycan op zak

Door: BV

De elektrische Porsche Taycan gaat als zoete koek. Sinds het model werd voorgesteld in september kochten al meer dan 30.000 geïnteresseerde klanten zich een plaats op de wachtrij. Dat deden ze door 2.500 euro op de rekening van Porsche over te maken, vaak nog voor de definitieve prijs van het model beschikbaar was.



Porsche-topman Oliver Blume, die tegen het Duitse Handelsblatt liet weten dat die cijfers de verwachtingen van het merk overtroffen, wist ook nog dat inmiddels zowat één derde van de geïnteresseerden al een echte bestelling plaatsten. Porsche wil volgend jaar 20.000 exemplaren van de Taycan uitleveren. Het bedrijf onderzoek al mogelijkheden om de productie in Stuttgart uit te breiden.

Elektrische auto’s populair

Elektrische auto’s trekken meer dan conventionele automodellen, initieel vaak heel wat kopers aan. De uitdaging bestaat er vooralsnog in het opbouwen van een aanhoudende vraag.

Taycan Turbo, Turbo S en 4S

Porsche zet de Taycan in de catalogus als Turbo en Turbo S. Dat die naam technisch onzinnig is, lijkt klanten dus niet te deren. De snelste versie sprint in amper 2,8 tellen naar 100km/u. Inmiddels stelde het bedrijf ook al de Taycan 4S voor, die wat langzamer is, maar ook minder zwaar op de beurs weegt. Volgend jaar zal Porsche het gamma verder naar onderen toe uitbreiden met een Taycan Carrera.