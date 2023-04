Eindoordeel: BMW i8 is flop

Door: BV

BMW trekt straks de stekker uit de BMW i8. De plug-in-hybride sportauto was dan net geen zes jaar in productie. De teller zal uiteindelijk niet veel verder tikken dan 20.000 stuks. Wedden dat BMW op veel meer gehoopt had.

BMW i8 als Coupé of Roadster

De i8 bestond in twee uitvoeringen. Een gesloten Coupé en een later aan het gamma toegevoegde Roadster. Heel even wou hij de sportauto van de toekomst zijn. Z’n kleine benzinemotor kreeg het gezelschap van een plug-in-hybride aandrijflijn. De prestaties waren flitsend snel, de verbruikscijfers indrukwekkend laag en de prijs pittig hoog. Maar vooral: ondanks z’n exotische uiterlijk - vleugeldeuren incluis - , wist BMW eigenlijk niet zo goed wat de i8 zijn moest. Een sportauto? Een GT?

Z’n technologie was ook veel sneller achterhaald dan BMW verhoopt moet hebben. Niet zelden blijven sportieve modellen wat langer in de catalogus dan de gemiddelde productcyclus van 7 jaar. De i8? Die zal het niet eens zes jaar volgehouden hebben.

Exclusief, maar niet gegeerd

Z’n beperkte oplage garandeert natuurlijk wel exclusiviteit, maar omdat de vraag ook laag is, betekent dat niet meteen dat ze een goed investering waren. Wel het tegendeel. We stipten eerder al op Auto55.be aan dat de i8 stevig devalueerde. Een jonge occasie is daardoor wel weer aantrekkelijk geprijsd.

Straks kent het in 2011 met veel romgeroffel aangekondigde ‘i’-submerk nog slechts één model. Toen beloofde men in Beieren nog een ‘hele reeks nieuwe modellen’.