Tesla Cybertruck te gevaarlijk voor EU

Tesla’s pickup was geen onopgemerkte lancering. Dat is er zelden het geval. Maar ditmaal was er meer aan de hand. Om te beginnen liep er één en ander mis bij de voorstelling. En dan is er natuurlijk het bijzondere uiterlijk van het model. Na de voorstelling kreeg het aandeel van de fabrikant van elektrische auto’s zelfs een opdoffer. Maar inmiddels heeft het bedrijf naar eigen zeggen al meer dan 100.000 orders voor het model op zak.

Tesla Cybertruck niet voor Europa

Vanzelfsprekend zijn er ook in Europa fans die reikhalzend uitkijken naar de komst van het model. Dat ligt evenwel niet voor de hand. Een voorvoerder van de Duitse keuringsinstantie TÜV windt er geen doekjes om: “de Cybertruck kan niet naar Europa komen”. Hij voldoet namelijk niet aan de Europese veiligheidsnormen.

Een ‘truck’ is geen auto

In de VS vallen pickups onder een andere kwalificatie als in Europa. Het zijn er ‘trucks’ - een voertuigsegment waarin de veiligheidseisen van een andere orde zijn als die voor een gewone auto. Tesla pakt uit met het ultraharde koetswerk van de Cybertruck, maar in Europa mag dat niet. Vooral de neus moet zo geconstrueerd zijn dat die bij aanrijdingen met zwakke weggebruikers vervormt om een deel van de impact op te vangen. “Van een gerichte vervorming is bij de Cybertruck geen sprake”, zegt TÜV-woordvoerder Teller.

Structurele aanpassingen nodig

“Bovendien is de constructie van de Cybertruck veel te stijf”, vervolgt hij. “Inzittenden voelen zich veilig, maar ze zijn het niet”. Bij een ongeluk moeten de lichamen aan boord immers een groter deel van de klap zelf opvangen.

Het certificeringsinstituut is van mening dat de Cybertruck alleen naar de EU kan afzakken wanneer de basisstructuur grondig onder handen wordt genomen. Tesla zelf sprak nog niet over eventuele Europese plannen voor z’n pickup.