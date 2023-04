Hoe maak je een oude Defender 300.000 euro duur?

Door: BV

De nieuwe Land Rover Defender is al voorgesteld. Straks wordt hij op het grote scherm gemarteld in de nieuwe James Bond-film No Time To Die. Ideaal om de commerciële lancering te ondersteunen.

Defender blijft duur

De oude Defender, die sinds eind januari 2016 niet meer in productie is, blijft intussen erg duur op de occasiemarkt. Niet zelden wordt een model verhandeld voor meer dan de nieuwprijs. Een fenomeen dat de aankondiging van een nieuwe generatie voorlopig niet lijkt af te remmen.

Een uniek exemplaar van Overfinch

Het kan intussen nog een stuk duurder ook. Overfinch is zo’n bedrijf dat je stoere Land Rover met plezier een stuk prijziger maakt. Dat doen ze vooral door toe te voegen wat de hoekige terreinrakker mankeerde: edele materialen, een degelijke afwerking en prestaties. Dit exemplaar, naar verluidt gebouwd voor een verzamelaar, tikt nu af op zo’n 300.000 euro.

Met Amerikaanse V8 en meters leder

De ‘Def’ in kwestie is gestript en voorzien van een nieuwe aandrijflijn. Daarin zit een bij GM betrokken 6,2l V8 met 450pk, gecombineerd met een automaat. Bijna vier keer zo pk’s als waar hij de fabriek mee verliet. De topsnelheid is elektronisch beperkt bij 170km/u, want hij blijft natuurlijk kort en hoog. Er zijn beperkingen…

Overfinch zette het model in een specifieke donkergroene lakkleur, trakteerde het op een specifiek afgewerkte Defender SVX-neus, een rolkooi en een interieur waarin rijkelijk gebruik werd gemaakt van leder en teak. En omdat de plastic hendels van het standaardexemplaar anders zouden vloeken, werden ze ook allemaal vervangen door specifiek voor dit exemplaar gefabriceerde stalen exemplaren.