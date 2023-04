Auto ontploft door te veel luchtverfrisser

Door: BV

Afgelopen weekend ontplofte een Seat in Engeland. Volgens de BBC gebruikte de bestuurder een “overmatige” hoeveelheid luchtverfrisser uit een spuitbus. Het maakte van de auto een bom.

Er hangt een geurtje aan

We gaan ervan uit dat de auto niet al te fris rook, al gaat de Britse verslaggeving daar niet verder op in. In elk geval spoot de bestuurder er zo ongeveer een ganse spuitbus luchtverfrisser in leeg. Echt gezond kan je dat wellicht niet noemen, maar de man z’n gezondheid werd pas ernstig geschaad toen hij meteen erna besloot om een sigaret op te steken. Daardoor ontstak de spray. Er lijkt geen sprake te zijn van kwaad opzet.

Autobom

De ontploffing die erop volgde was ongemeen hevig. Niet alleen werden alle ruiten uit de auto geblazen, maar ook bij alle koetswerknaden werd de koets gescheurd. Het dakpaneel frommelde op als een zilverpapiertje en alle deuren en de kofferklep werden opengeblazen. Van het bestuurdersportier kwam zelfs het plaatstaal los van de frame. De BBC rapporteert zelfs schade in de omgeving. Van nabijgelegen handelszaken in het centrum van Halifax sneuvelden ruiten.

Ondanks alles, kwam de bestuurder er nog behoorlijk goed vanaf. Hij werd slechts lichtgewond en kon zichzelf uit het voertuig bevrijden.