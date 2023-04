Opel keert terug naar Rusland

Door: BV

PSA herintroduceert Opel op de Russische markt. Het merk was er actief tot 2015, maar toen vond General Motors het welletjes. Het merk had er structurele problemen en kon er geen winst maken.

Beter doen dan GM

De Fransen zijn van mening dat ze beter kunnen. Dat oordeel komt niet uit de lucht vallen - PSA wist Opel in Europa in een mum van tijd rendabel te maken. Onder de vleugels van GM maakte het de 10 jaar ervoor nauwelijks winst.

Opel introduceert twee modellen in Rusland: de Zafira Life en de Grandland X. Momenteel zijn er alleen dealers in grote steden. Moskou, Sint-Petersburg, Stavropol, Rostov, Ryazan, Tyumen en Nizhy Novgorod zijn de eerste plekken waar de modellen te koop worden aangeboden. Volgend jaar moet dat aantal verdubbelen. PSA zal jaarlijks ook één nieuw model van Opel op de Russische markt introduceren.

Opel gaat internationaal

Een grotere nadruk op export is een cruciaal onderdeel van het expansieplan dat Parijs voor z’n dochteronderneming in Rüsselsheim uitdokterde. In 2020 wil het 10 procent van het totale verkoopsvolume van Opel buiten de Europese kenmarkt genereren.

