BMW iX3 rijdt 400km ver, krijgt Kia-neus

Door: BV

BMW lanceerde de i3, inmiddels alleen nog in een elektrische variant verkrijgbaar, in 2013. Toen leek er een golf elektrische modellen aan te komen. Het i-project van de Duitsers was ambitieus. Maar zes jaar later is die i3 nog steeds de enige elektrische Beemer. Die vertraging zou mee aan de basis liggen van het opstappen van topman Harald Kruger.

Waar blijft de elektrische BMW

Volgend jaar komt er, veel later dan z’n directe concurrenten (Mercedes EQC, Audi e-Tron) eindelijk een elektrische SUV. Dat wordt de iX3. Om de appetijt wat op te wekken en enkele potentiële klanten te weerhouden van het tekenen van een orderbon bij een andere Duitse constructeur, laat BMW alvast weten dat die volgens de WLTP-cyclus 440km rijbereik krijgt.

BMW iX3 komt eerst

De stekker-X3 zal 80kWh accucapaciteit hebben, maar gebruikt slechts 74kWh. Hij krijgt één elektromotor van 286pk en 400Nm bij de achteras. Later, volgens de planning in 2021, krijgt hij het gezelschap van de i4 en iNext. Een elektrische sportsedan met 500pk en 600 kilometer bereik en een tweede SUV die 580km ver zal geraken.

Bedenkelijke stijl?

Wie intussen hoopt dat BMW de neus van de concept car (foto’s) niet in realiteit zal omzetten - bijvoorbeeld omdat die nu toch écht te hard lijkt op die van Kia -, wedt tegen het huis. De BMW-directie laat geen kans onbenut om duidelijk te maken dat het doorzet met de stijlwijziging van de grille. Het kreeg er vooral op ons Oude Continent al veel kritiek op, maar elders lijkt men de nieuwe stijl wel te smaken.